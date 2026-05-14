El Poder Ejecutivo aprobó declarar en emergencia sanitaria por 90 días a la provincia de Loreto debido al alto riesgo de propagación de la tos ferina y otras enfermedades respiratorias. La medida fue adoptada durante el primer Consejo de Ministros Descentralizado realizado en la ciudad de Iquitos.

El anuncio fue realizado por el presidente del Consejo de Ministros, Luis Enrique Arroyo Sánchez, tras la sesión encabezada por el mandatario José María Balcázar. Según precisó el Ejecutivo, la declaratoria permitirá fortalecer la atención médica, la vigilancia epidemiológica y las acciones de prevención en la región.

Durante la reunión también se aprobó la implementación de los llamados Polos de Desarrollo Amazónico, una estrategia multisectorial orientada a mejorar la conectividad, energía, salud, educación e infraestructura en zonas priorizadas de Loreto, Ucayali y Madre de Dios.

Como parte de este plan piloto, el Gobierno anunció la instalación de un hidrogenerador en Curaray, con el objetivo de llevar energía eléctrica a familias de zonas alejadas y promover el desarrollo productivo en comunidades amazónicas.

Asimismo, el Consejo de Ministros autorizó un financiamiento de 40.1 millones de soles para ejecutar siete proyectos de inversión en el distrito de Pastaza. Las obras estarán enfocadas en mejorar servicios de educación, agua potable, saneamiento y espacios públicos.

De igual manera, se aprobó una partida superior a 11.1 millones de soles para financiar dos proyectos de agua potable y saneamiento en comunidades del distrito de Napo, también en la región Loreto.

Finalmente, el Ejecutivo destinó más de 27.5 millones de soles para desarrollar cuatro proyectos de infraestructura y servicios básicos en el distrito de Soplín Vargas, provincia de Requena, como parte de las medidas orientadas a fortalecer el desarrollo y la atención en la Amazonía peruana.

#PCMInforma | 🇵🇪 En el primer Consejo de Ministros Descentralizado realizado en Iquitos, el Ejecutivo aprobó medidas orientadas a fortalecer la salud pública, impulsar infraestructura y acelerar el desarrollo sostenible en las zonas más alejadas de la Amazonía peruana. pic.twitter.com/Bd8IY1rUCr — Consejo de Ministros (@pcmperu) May 14, 2026