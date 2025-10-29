Más de 80 comerciantes pagarán 50 soles por cada puesto que se instale en los alrededores del cementerio La Apacheta por el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos. Según detalló el alcalde de José Luis Bustamante y Rivero, Fredy Zegarra Black, este cobro diario servirá para cubrir servicios de Serenazgo, limpieza y fiscalización.

Para la instalación de los puestos, desde el 30 de octubre se cerrará la avenida Cementerio y desde las 00:00 horas del 31 de octubre también se bloqueará el frontis del camposanto y parte de las avenidas Garcilaso de la Vega, Estados Unidos y Perú, esta última quedando habilitada solo en un sentido para permitir el estacionamiento de los visitantes. El tránsito volverá a la normalidad el 2 de noviembre a las 6:00 p. m.

La feria contará con más de 80 puestos de venta de flores, además de puestos de comida y juegos para niños en las avenidas cercanas. La comuna estima la llegada de más de 120 mil personas en esos días, por lo que se desplegarán 90 trabajadores municipales y 40 efectivos policiales para controlar el tránsito, la seguridad y el orden en los alrededores.

Sobre el consumo de alcohol en la vía pública, el alcalde sostuvo que no se permitirá para que sea una visita tranquila y familiar.