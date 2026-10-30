Las ventas de los centros comerciales del Cercado de Arequipa registran una disminución cercana al 20% en comparación con los años previos a la pandemia de la Covid-19, informó ayer Heber Peñalosa Ramos, presidente de la Cámara de Asociaciones de Centros Comerciales de Arequipa.

Atribuyó parte de esta situación al aumento del comercio ambulatorio en las calles. Ante la proximidad de la festividad del Día de Todos los Santos, el representante de los negociantes pidió a la Municipalidad Provincial de Arequipa reforzar la fiscalización para garantizar el orden en los espacios públicos.

INFORMALIDAD

Peñalosa señaló que la presencia de vendedores informales en los exteriores y accesos de los centros comerciales perjudica a los negocios formales, especialmente durante las campañas en el año, cuando aumenta la ocupación de las vías. Sin embargo, aclaró que no se busca impedir que los ambulantes trabajen, sino que desarrollen sus actividades de manera ordenada y respetando las áreas comunes.

El dirigente cuestionó que, hasta el momento, no se hayan realizado operaciones municipales contundentes para controlar el comercio informal. “Solicitamos a las autoridades que ejecuten acciones sostenidas antes y durante las celebraciones de Todos los Santos”, dijo.