La Comisión de Salud del Consejo Regional de Arequipa solicitará información a la dirección del Hospital Honorio Delgado y a la Gerencia Regional de Salud (Geresa), debido a la falta de insumos para el tratamiento de hemodiálisis y diálisis peritoneal que afecta a los pacientes del principal nosocomio de la región.

Marleny Arminta, miembro de la Comisión de Salud, señaló que en primera instancia el director Carlos Medina atribuyó esto a una falta de coordinación entre la parte administrativa, logística y de farmacia del nosocomio. “La hemodiálisis se hace todos los días, pero la diálisis sí se puede hacer en casa 3 veces por semana o dependiendo del diagnostico en el cual haya sido prescrito”, explicó tras hacer una visita al nosocomio.

PROCESO DE COMPRA

Cabe precisar que el 22 y 29 de abril, el hospital Honorio Delgado realizó la convocatoria para la adquisición de medicamentos y dispositivos médicos de diálisis para pacientes con enfermedad crónica renal, habiéndose otorgado la buena pro solo del segundo proceso recién la tarde del lunes.

“El día de ayer (lunes) ya ingresó al almacén del Honorio Delgado 200 bolsas para este tema de diálisis que supuestamente estaba faltando (...) ya se ha dado al buena pro y tenemos entendido que estas bolsas van a ser entregadas desde ayer hasta el viernes”, acotó sobre las medidas que tomó la dirección del hospital en tanto se concrete la adquisición de los insumos.

Tras esta situación, Arminta adelantó que se solicitará un informe detallado a la unidad ejecutora, así como a la Geresa, sobre la situación de estos insumos durante los días en lo que los pacientes se vieron afectados.

La legisladora regional refirió que se solicitará también la presencia de los funcionarios del SIS (Sistema Integral de Salud), del director del hospital Honorio Delgado y del gerente regional de Salud, Walther Oporto, para que expliquen los detalles de la situación.