Las autoridades de la Subgerencia de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Juliaca, la Autoridad Nacional del Agua y la Policía Ambiental fueron agredidas físicamente por sujetos desconocidos durante un operativo contra la extracción ilegal de agregados (arena) en el centro poblado Isla-Cantería.

Los agentes inicialmente intervinieron cuatro volquetes y una excavadora que operaban sin autorización en la margen izquierda del río Cabanillas. Pese a que los conductores intentaron huir, la policía logró retenerlos para proceder con el levantamiento de actas y la incautación de evidencias.

Sin embargo, la diligencia se tornó violenta cuando sujetos desconocidos, a bordo de diversos vehículos, interceptaron a las autoridades para liberar a los infractores. En un primer ataque, cuatro individuos agredieron al personal interviniente e incitaron la fuga de los conductores.

Posteriormente, durante el traslado de las unidades a la comisaría, una camioneta blanca con sujetos provistos de piedras emboscó al contingente policial, logrando finalmente que los últimos volquetes retenidos escaparan de la custodia oficial.

El saldo del operativo, realizado bajo el marco de la Ordenanza Municipal N° 053-2020-CMPSR-J, dejó daños materiales y personal agredido física y verbalmente.

Las autoridades identificaron las placas de los vehículos en la que se desplazaban los agresores y de las unidades que extraían material ilegalmente, por la que interpusieron la denuncia para las investigaciones.