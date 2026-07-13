Desde el 2000, año que fue declarado Patrimonio Mundial de la Humanidad, el gobierno boliviano, por recomendación de la Unesco, puso en valor el complejo arqueológico de Tiawanaku.

El objetivo de preservar su riqueza cultural llevó a tomar muchas acciones, entre ellas el buen trabajo de demarcación y señalización que brindan orden, afirma el gestor cultural Juan Iván Contreras, quien también comprobó las nuevas restricciones.

Hace unas semanas, el Centro de Investigaciones Arqueológicas, Antropológicas y Administración de Tiwanaku (CIAAAT), organismo del Ministerio de Culturas y Turismo del Gobierno Plurinacional de Bolivia, ha prohibido que los visitantes tomen fotos con cámara fotográfica, pero sí pueden hacerlo con celular.

Para Contreras, la medida linda con lo absurdo, porque no solo limita la experiencia del turista que desee tomar una buena placa de la Puerta del Sol.

Desde que uno compra su ticket de ingreso al complejo, 100 bolivianos, unos 30 soles, para extranjeros y 20 bolivianos para nacionales, se les advierte que está prohibido tomar fotos.

Visitantes tienen la advertencia de no tomar fotos con cámaras en el complejo Tiawanaku en Bolivia

“Se conoce que en los museos arqueológicos esta medida es común para salvaguardar el patrimonio, ya sea como medida de seguridad o preservación. Tiawanaku tiene dos museos, pero su principal atractivo es su complejo que queda al aire libre”, afirmó.

Afirma que antes de ingresar a Kalasasaya o Puma Punko, los responsables del control de ingreso vuelven a advertir que está prohibido el uso de cámaras fotográficas, pero sí se puede tomar fotos con celular.

“La medida se tomó a rajatabla, al punto que hay personal de seguridad que con megáfono en mano recrimina a cualquier turista que saque su cámara fotográfica o se apoye en algún muro tiahuanacota. Esta medida aún es más comprensible”, dijo.

Ni los guardianes, todos naturales del pueblo de Tiawanaku, saben el motivo de la absurda orden que desconcierta al visitante, especialmente europeo, que tiene que usar su celular en vez de los equipos fotográficos que lleva a sus excursiones.

TIAWANAKU IMPORTANTE EN AMÉRICA DEL SUR

Tiawanaku es uno de los más importantes centros arqueológicos de América del Sur. Ubicado a 3 mil 842 metros sobre el nivel del mar, a 45 kilómetros del paso fronterizo de Desaguadero y a 75 kilómetros de la capital boliviana de La Paz, cada año recibe a más de 200 mil visitantes al año.

Lo complejo de su arquitectura megalítica y ser una de las civilizaciones preincas más avanzadas de Sudamérica, atraen no solo a turistas de paso, sino a estudiosos y científicos que aún no definen los orígenes de esta cultura, que señalan algunos tiene influencia extraterrestre.

“Recorrer sus 30 hectáreas maravilla. Sus dos museos, sus monolitos en especial es espectacular Benett, de más de 7 metros de alto, sus templos, Puma Punku, la Puerta del Sol, cuentan la historia de una cultura que influyó directamente en América del Sur”, apuntó.

Contreras señala que su influencia tecnológica y espiritual se puede notar claramente en el Imperio Inca. “Si hablamos de Arequipa, en Churajon, que fue la primera sociedad mistiana entre los años 900 D.C. a 1200 D.C.”, resaltó.