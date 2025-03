Cada día, en el hospital Goyeneche se emiten al menos 20 ordenas para estudios de resonancia magnética que los pacientes tienen que pagarlas en centros privados, debido a que el hospital no cuenta con el equipo especializado y aunque su compra se impulsó desde el 2022, el proyecto está congelado en la oficina de logística del Gobierno Regional de Arequipa.

“En cada hospital (Honorio Delgado y Goyeneche) hay un conjunto de proyectos que se están ejecutando y se tiene que culminar la reposición de los equipos”, dijo ayer el gobernador Rohel Sánchez durante la conferencia de prensa que brindó junto al ministro de Agricultura, Ángel Manero, sobre los proyectos a desarrollar en la región.

MALESTAR

Sin embargo, lo dicho por el gobernador no alcanza al resonador, ya que no es un equipo a renovar, sino uno nuevo que, según los médicos del hospital, ya les han dicho que no lo van a comprar.

El proyecto quedó paralizado en la etapa del levantamiento de observaciones hecha por la empresa Siemens que quería tener, con los planos, la ubicación exacta de dónde se instalaría, este pedido no se cumplió, puesto que el Ministerio de Cultura recién en enero aprobó el expediente.

“La excusa para no adquirirlo es la construcción del nuevo hospital, pero no entienden la necesidad de la demanda que tenemos ahora mismo”, indicaron los médicos del hospital Goyeneche.