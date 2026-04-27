Con picos, lampas y carretillas, decenas de pobladores de la Comunidad Campesina de Andagua salieron a la carretera para hacer lo que la Gerencia Regional de Transportes del Gobierno Regional de Arequipa no hizo: rehabilitar la vía Jallhua–Andagua, una ruta vital para la provincia de Castilla, en Arequipa.

Pobladores de Andagua hicieron faena comunal para tapar los huecos en la carretera Ar-106

La faena comunal, organizada junto a la municipalidad distrital, reunió a jóvenes, mujeres y adultos mayores que trabajaron ayer desde las curvas de Jallhua hasta el cruce Andagua–Orcopampa. Con esfuerzo colectivo, taparon los huecos con tierra y despejaron tramos afectados por el deterioro, buscando mejorar la transitabilidad y reducir los riesgos para transportistas y vecinos.

La intervención surge en medio del malestar y una necesidad por la falta de respuesta del Gobierno Regional de Arequipa. Dirigentes y pobladores cuestionaron que, pese a reiterados pedidos, no se haya ejecutado el mantenimiento de la vía regional AR-106, especialmente en el tramo Jallhua–Andagua, donde el deterioro es más evidente.

Según los pobladores, la carretera presentaba huecos llenos de agua y barro, cunetas colmatadas y tramos sin señalización. En sectores como la Apacheta, incluso, la carpeta asfáltica desapareció sin ser repuesta, agravando las condiciones de tránsito.

Los comuneros también criticaron la ausencia de los consejeros regionales de Castilla, a quienes acusan de no haber cumplido con los anuncios de intervención ni de haber atendido las demandas de la población altoandina.