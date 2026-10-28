Tres asociaciones de comuneros del distrito de Chachas, en la provincia de Castilla, vendieron 1.525 kilos de fibra de vicuña por más de S/ 2,3 millones durante una subasta realizada en Arequipa. La fibra, obtenida durante la campaña de esquila de 2026, fue adquirida por la empresa Loro Piana Perú S.A.C., vinculada al mercado de textiles de lujo.

La venta reunió la producción de tres organizaciones de la localidad de Tolconi: la Asociación de Protección y Manejo de Vicuñas Tolconi (APROMAVIT), la Asociación de Conservacionistas de Vicuña de Tolconi (ASCOVI) y la Asociación de Protección de Repoblamiento y Manejo de Vicuñas Huaytapalca Tolconi.

Las asociaciones decidieron comercializar su fibra en un solo lote y fijaron un precio base de 450 dólares por kilo. Esta modalidad les permitió presentar de manera conjunta la producción obtenida durante la campaña, con el objetivo de mejorar las condiciones de negociación y acceder a compradores de mayor alcance.

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) brindó acompañamiento técnico y legal durante el proceso. Según la entidad, la iniciativa busca fortalecer la comercialización formal de la fibra de vicuña y contribuir a mejorar los ingresos de las comunidades que participan en su manejo y conservación.

La subasta también forma parte de una experiencia piloto que podría replicarse en otras regiones del país. Además, la comercialización formal favorece la bancarización de las organizaciones involucradas.

La fibra de vicuña es valorada en el mercado internacional por su finura y se utiliza en la elaboración de prendas de alta gama.

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Arequipa: 638 comuneros reciben títulos de propiedad rural en Salamanca

Agricultores tienen legalmente la titularidad de los terrenos

Un total de 638 títulos de propiedad rural fueron entregados a agricultores del distrito de Salamanca, en la provincia de Condesuyos, con el fin de formalizar sus terrenos y brindarles seguridad jurídica sobre sus propiedades.

Los documentos permitirán a los beneficiarios acreditar legalmente la titularidad de sus predios y proteger el patrimonio de sus familias, además de contar con mejores condiciones para desarrollar sus actividades agrícolas y ganaderas.

La entrega se realizó como parte del proyecto de mejoramiento del servicio de catastro, titulación y registro de predios rurales que ejecuta el Gobierno Regional de Arequipa, a través de la Gerencia Regional de Agricultura.

Del total de documentos, 155 corresponden a la unidad territorial Salamanca I y otros 483 a Salamanca II. El proceso estuvo a cargo de la Subgerencia de Formalización y Titulación de la Propiedad Agraria.

La ceremonia se desarrolló en la plaza de Chuquibamba y contó con la participación del gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez Sánchez; el gerente regional de Agricultura, Alonzo Manrique Zeballos; el alcalde de Salamanca, Williams Bolívar Pachao, además de autoridades locales y representantes del sector agrario.

Con esta entrega, se busca avanzar en la formalización de los predios rurales de la región. Sin embargo, aún se requiere conocer cuántos terrenos faltan titular en Salamanca y en otras provincias de Arequipa para dimensionar el avance de este proceso.