La música tradicional del altiplano llegará este viernes 31 de julio al Teatro Fénix, donde la Universidad Católica San Pablo (UCSP) ofrecerá un concierto sinfónico de ingreso libre para conmemorar los 50 años del fallecimiento del compositor puneño Cástor Vera Solano, reconocido por preservar y difundir el patrimonio musical de Puno.

La presentación estará a cargo de la Orquesta Filarmónica Juvenil UCSP, dirigida por el maestro Augusto Vera Béjar, hijo del compositor homenajeado, quien preparó un repertorio con algunas de las obras más representativas de la música puneña. La velada también contará con la participación especial del conjunto Queñual Sicuris Puneños.

El espectáculo se iniciará a las 7:30 de la noche en el Teatro Fénix, ubicado en la calle General Morán 104, en el Cercado de Arequipa. El ingreso del público será desde las 7:00 p. m. y será gratuito hasta completar el aforo.

Durante el concierto se interpretarán composiciones como Tierra Kollavina, Mamita Candelaria, Puno que se está yendo, Tres huayños pandilleros, Fiesta Patronal, Cholitas puneñas, Sicuri y el Himno a Puno, además de melodías tradicionales como Pali-palicito y Cerrito de Huajsapata.

Según el director de la orquesta, Augusto Vera Béjar, el homenaje busca mantener vigente el legado de su padre y acercar al público a una expresión cultural que forma parte de la identidad peruana.

La Orquesta Filarmónica Juvenil de la UCSP está integrada por estudiantes y egresados de la universidad. Para esta presentación reunirá a más de 50 músicos en escena, en una propuesta que busca acercar la música sinfónica inspirada en las tradiciones del altiplano a las familias arequipeñas.