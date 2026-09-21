Este 25 y 26 de septiembre se realizará el Concurso Festival del Pisco Arequipeño, en el marco del Día del Pisco Arequipeño y de la Ruta del Pisco de Arequipa, que se conmemora oficialmente cada último sábado de septiembre. La actividad se desarrollará en la explanada de Cerro Juli desde las 10:00 a.m. con ingreso libre.

Uno de los principales atractivos será el Top 10 Pisquero, una muestra y cata con las diez bodegas y productores más destacados de los valles arequipeños. La competencia contará con la evaluación de catadores nacionales y la ceremonia de premiación se realizará el sábado 26, desde las 2:00 p. m., con la entrega de medallas a los ganadores del concurso regional.

Además de la promoción del pisco, el festival incluirá una propuesta gastronómica con comida criolla, chancho al palo, anticuchos, caparinas, picarones, queso helado y otros productos. También se instalará una zona de emprendedores y se realizarán degustaciones, sorteos y activaciones comerciales.

El programa contempla juegos infantiles, paseos en pony y exhibición de animales exóticos. La programación musical incluye a David Montaño, la agrupación Luz y Sombra, Oliver Chirinos y las orquestas Platinum Internacional, además del show cultural de Las Amazonas de Texao.