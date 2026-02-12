Una sentencia de 13 años y 4 meses impuso la Corte Superior de Justicia de Arequipa a Rafael Condori M., por el delito de abuso sexual contra una mujer, quien además era expareja de su hijo.

La Fiscalía Provincial Especializada en Violencia Contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar de Paucarpata sustentó que se trató de violencia sexual, porque la víctima se encontraba en estado de ebriedad, con incapacidad de dar su libre consentimiento para mantener relaciones sexuales.

De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, los hechos ocurrieron cuando la víctima junto a amigos acudió a la vivienda del sentenciado el 25 de setiembre del 2021. Luego de algunas horas de beber, la víctima se quedó a dormir en una habitación del tercer piso, sim embargo, el hombre ingresó a la habitación y abusó de la mujer.

Al despertar, la agraviada encontró al hombre desnudo y recostado en la cama, por lo que huyó a otra habitación y solicitó el apoyo de los vecinos y serenazgo de Paucarpata. La víctima, en ocasiones anteriores, solía visitar el inmueble, tras arribar de cusco por mantener una relación con el hijo del ahora sentenciado.

La fiscal adjunta al provincial, Susan Liliana Alfaro Vilca presentó pruebas, testimonios, resultados de las evaluaciones de afectación emocional, prueba de ADN y otras pericias que permitieron concluir que el hombre abusó de la mujer aprovechando su estado de ebriedad.

