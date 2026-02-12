El Juzgado Especializado en Violencia Contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa sentenció a 11 años de prisión al contador Jaime Chalco por el delito de tocamientos indebidos en agravio de una adolescente de 14 años.

De acuerdo con la investigación realizada por la fiscal Cristal Velásquez Fernández, los hechos ocurrieron en el año 2023, al interior del albergue en el que laboraba. El trabajador, aprovechando su cargo, citó a la víctima y a otra adolescente para que acudieran a su oficina para apoyarlo en el orden y archivamiento de documentos, sin embargo, el imputado las recibió con música y licor, proponiéndoles realizar juegos.

Aprovechando que la víctima se encontraba ebria, la tocó en sus partes íntimas y la besó sin su consentimiento. Para evitar que lo denunciaran, el contador entregó dinero a las menores, además les proporcionó agua y chicles.

Según la información del Ministerio Público, el hecho se conoció un año después, tras un interrogatorio. En la sentencia también se dispuso el pago de una reparación civil de 2 mil 500 soles y la prohibición para trabajar como docente o administrativo en el sector Educación.

