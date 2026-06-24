A casi cuatro años del crimen ocurrido en el distrito de Yura, el juzgado condenó a 15 años de prisión efectiva a Richard Montes A., hallado culpable como coautor del asesinato de una mujer que le había alquilado una habitación en su vivienda y ayudado a conseguir trabajo.

Según la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa, el caso se remonta al 19 de noviembre de 2022, cuando la mujer aceptó alquilar una habitación de su casa, ubicada en el distrito de Yura, a un hombre que se presentó como “Pedro” y que acostumbraba ocultar parcialmente su rostro. Según la investigación, el sujeto le pidió ayuda para encontrar empleo y la propietaria logró que fuera contratado como ayudante de cocina en una pollería.

Dos días después, el hombre no acudió a trabajar y permaneció en la vivienda. Esa misma tarde, junto a otro individuo, atacó a la dueña del inmueble presuntamente para robarle. La agresión terminó con la muerte de la mujer.

Durante el ataque, dos menores de edad presenciaron los hechos y fueron amenazados por los agresores para evitar que alertaran sobre lo ocurrido.

Las investigaciones realizadas por la Fiscalía y la División de Homicidios permitieron determinar que el supuesto “Pedro” era en realidad Richard Montes A. Testigos que tuvieron contacto con él antes y después del crimen participaron en diligencias de reconocimiento que permitieron establecer su identidad, lo que llevó posteriormente a su captura.

Durante el juicio, el fiscal adjunto provincial Luis Carlos Flores Amambal presentó diversas pruebas que vincularon al acusado como el coautor del homicidio, entre ellas reconocimientos físicos, declaraciones obtenidas en cámara Gesell, testimonios de testigos, resultados de la inspección técnico-policial y las contradicciones detectadas en las versiones ofrecidas por el propio procesado.

Con estos elementos, el juzgado emitió una sentencia condenatoria contra Richard Montes A., además, el pago de S/ 20 mil de reparación civil a favor de los familiares de la víctima, identificada con las iniciales A.R.A.P.