Dos ciudadanos venezolanos fueron condenados a 20 años y 18 años y tres meses de prisión por cometer una serie de robos agravados en Arequipa, entre ellos el asalto a una joven y a su familia en una vivienda del distrito de Alto Selva Alegre. Además de cumplir sus condenas, ambos serán expulsados del país una vez que las sentencias queden ejecutadas.

El Octavo Despacho de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Arequipa acreditó la responsabilidad de Yonaiker Rodríguez G. y Endy Zambrano M. en los hechos ocurridos la madrugada del 21 de mayo de 2025.

Según la investigación, los delincuentes interceptaron a una joven para robarle. En un intento por evitar ser atacada, la víctima les ofreció llevarlos hasta su vivienda para entregarles dinero y otros bienes. Los tres abordaron un taxi y, durante el trayecto, uno de los sujetos la mantuvo amenazada con un cuchillo.

Al llegar al inmueble, uno de los asaltantes ingresó junto con la joven, mientras el otro permanecía afuera. La situación despertó las sospechas de un familiar de la víctima, quien pidió ayuda a los vecinos.

Lejos de desistir, los delincuentes actuaron con violencia. De acuerdo con la Fiscalía, Endy Zambrano golpeó a la joven para apoderarse de diversos objetos de valor, mientras Yonaiker Rodríguez amenazaba con matar a sus familiares si intentaban resistirse. Un vecino que acudió a auxiliarlos también fue agredido y despojado de sus pertenencias.

Tras el asalto, ambos huyeron por rutas distintas. La Policía capturó primero a Endy Zambrano en la Av. Independencia. En su poder encontraron teléfonos celulares y un televisor que habían sido robados durante el ataque.

Horas después, Yonaiker Rodríguez fue detenido luego de cometer otro robo con arma blanca contra una joven que esperaba un taxi, hecho que permitió vincularlo con el asalto ocurrido en Alto Selva Alegre.

Durante el proceso judicial, la Fiscalía presentó pruebas obtenidas mediante pericias criminalísticas, inspecciones técnico-policiales, imágenes de cámaras de seguridad y declaraciones de las víctimas y testigos, elementos que permitieron sustentar la condena.

Como parte de la sentencia, ambos deberán pagar S/ 4 mil por concepto de reparación civil a favor de los agraviados. Asimismo, al tratarse de ciudadanos venezolanos, serán expulsados del Perú una vez que cumplan las penas impuestas por la justicia.