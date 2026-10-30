Un hombre fue condenado a 25 años, 8 meses y 17 días de prisión efectiva por abusar sexualmente de una niña de 11 años en Arequipa. Para acercarse a la menor, el sentenciado habría utilizado el videojuego Free Fire, con el que consiguió ganarse su confianza y aprovechar su vulnerabilidad.

Según la acusación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron entre agosto y diciembre de 2024. El ahora sentenciado, Demetrio Guillen alquilaba una habitación a la familia de la víctima y, debido a esa cercanía, tuvo contacto con la niña. Durante ese periodo, habría aprovechado la confianza que consiguió mediante el videojuego para cometer los abusos sexuales en reiteradas oportunidades.

El caso salió a la luz en enero de 2025, cuando la madre de la menor advirtió lo ocurrido y acudió a la Policía Nacional para presentar la denuncia.

Durante el juicio oral, el acusado reconoció su responsabilidad en los hechos, por lo que el juzgamiento concluyó de manera anticipada. El Juzgado Penal Colegiado de Violencia contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de la Corte Superior de Justicia de Arequipa impuso la condena.

Además de la pena de prisión, los jueces fijaron una reparación civil de 5 mil soles a favor de la víctima y dispusieron la ejecución inmediata de la sentencia. También ordenaron la ubicación y captura del condenado para que cumpla la pena impuesta.