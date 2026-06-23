Un hombre fue sentenciado a cadena perpetua por el delito de abuso sexual contra una menor de edad, luego de que el Poder Judicial concluyera que las pruebas presentadas durante el juicio demostraron su responsabilidad.

Durante la audiencia, la fiscal adjunta provincial Leylam Ruvaly Rivera Vargas, del Primer Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar de Arequipa expuso las pruebas que sustentaron la acusación contra Balois R. Pacheco P.

Según la investigación, el sentenciado aprovechó el vínculo de confianza y la condición de vulnerabilidad de la menor para cometer los hechos. La víctima guardó silencio durante un tiempo debido al miedo y al contexto familiar en el que se encontraba, hasta que un pariente conoció lo sucedido y decidió denunciar el caso ante las autoridades.

En el juicio fueron determinantes la entrevista única realizada a la agraviada, las evaluaciones psicológicas que evidenciaron las secuelas ocasionadas, así como las declaraciones de testigos y otras diligencias efectuadas durante la investigación fiscal.

Con estos elementos, el tribunal concluyó que existían pruebas suficientes para emitir una sentencia condenatoria e imponer la pena máxima prevista por la legislación peruana para este tipo de delitos. Asimismo, dispuso el pago de una indemnización económica de 25 mil soles a favor de la víctima como compensación por el daño sufrido.