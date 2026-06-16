El Poder Judicial condenó a cadena perpetua al venezolano Yoervis Ramírez Malave y a 29 años de prisión a Cristian Alanya Ayra por el asesinato de un ciudadano venezolano ocurrido en diciembre de 2023 en un taller mecánico de Paucarpata, crimen que fue ejecutado por encargo de la organización criminal Los Gallegos del Tren de Aragua que operaba en Arequipa.

El Equipo 2 de la Fiscalía Provincial Contra la Criminalidad Organizada de Arequipa demostró que ambos condenados participaron en el asesinato de Carlos Bryan Fermín Ávila, quien fue acribillado el 11 de diciembre de 2023 en el taller mecánico “Frank Omar”, ubicado en la urbanización 15 de Agosto en el distrito de Paucarpata.

Según la investigación fiscal, el crimen formó parte de una estrategia de Los Gallegos para recuperar el control de actividades ilícitas en Arequipa, entre ellas la trata de personas, explotación sexual, extorsión, tráfico de drogas y sicariato.

ORDEN DEL CRIMEN

Las pesquisas determinaron que la orden de asesinato fue emitida por cabecillas de la organización conocidos con los alias de “Carlo”, “Empresa Arequipa”, “Versace”, “Maike” y “Keiber Arequipa”, quienes dispusieron que dos sicarios viajaran desde Lima para ejecutar a la víctima.

La Fiscalía identificó a Yoervis Ramírez, de 23 años, y Cristian Alanya, de 20, como los encargados de concretar el ataque. Antes del crimen, otros integrantes de la organización apodados como “Oca”, “Chavito”, “Gallero” y “Freuddy” realizaron labores de seguimiento y vigilancia al empresario venezolano y a su entorno.

El día del asesinato, ambos llegaron en motocicleta al taller mecánico. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada en juicio, Ramírez descendió del vehículo y disparó aproximadamente 14 veces contra Fermín Ávila. El ataque no solo acabó con la vida de la víctima, sino que también dejó gravemente heridas a dos personas que trabajaban en el local.

Tras perpetrar el crimen, los sicarios escaparon del lugar. Sin embargo, horas después fueron intervenidos por la Policía por un caso de tráfico ilícito de drogas. Las diligencias posteriores permitieron vincularlos directamente con el asesinato y derivaron en su detención preventiva.

SUSTENTO DE LA FISCALÍA

Durante el juicio oral, la fiscal provincial Rosmery Mendoza Palomino presentó una serie de pruebas que permitieron demostrar la participación de ambos acusados y su pertenencia a la organización criminal. Entre los elementos valorados por el tribunal figuraron pericias a teléfonos celulares, levantamiento del secreto de las comunicaciones y del secreto bancario, además de otras técnicas especiales de investigación.

Con estos elementos, el Primer Colegiado Supraprovincial de Arequipa concluyó que el homicidio fue planificado y ejecutado por mandato de una organización criminal, agravante que derivó en la máxima condena para Ramírez Malave.

La sentencia representa uno de los fallos más severos emitidos en Arequipa contra integrantes del Tren de Aragua, organización criminal transnacional que en los últimos años ha sido vinculada a delitos de extorsión, sicariato y explotación sexual.