Un reciclador de 62 años fue condenado por agredir a la mascota de su expareja y desobedecer una orden judicial que le prohibía acercarse a ella, en Arequipa.

Se trata de Julio Hilasaca, quien recibió una sentencia de cinco años de prisión suspendida por dos años y seis meses, tras ser hallado responsable de maltrato contra animales domésticos y desobediencia a la autoridad por ingresar a su vivienda.

El hecho ocurrió en junio del 2024, cuando el hombre, en estado de ebriedad, ingresó a la vivienda de su expareja en el distrito de Miraflores, pese a tener restricciones de alejamiento impuestas por un juzgado de familia. En el interior del inmueble, atacó a la mascota de nombre “Moli”, provocándole lesiones.

La propietaria lo sorprendió en el lugar y denunció lo ocurrido ante la Policía, lo que permitió iniciar el proceso en su contra.

Durante el juicio, el acusado aceptó su responsabilidad y optó por un proceso de terminación anticipada, lo que evitó que fuera enviado a prisión.

Como parte de la sentencia, el juzgado de Mariano Melgar también dispuso el pago de 86 días multa, una reparación civil de 1,200 soles a favor de la agraviada y la prohibición definitiva de tener animales bajo su cuidado.