La Municipalidad Provincial de Condesuyos expresó su oposición a que el agua de la represa Arhata sea destinada a fines distintos a los contemplados en el proyecto original de su construcción, orientados a los agricultores de zonas establecidas.

A través de un comunicado, la comuna señaló que esta infraestructura fue diseñada para beneficiar a agricultores de Condesuyos e Iray, a sectores como Masacpampa, Illomas, Pachana, Llacas, Escoya, Arayanca, Tocroyoc, por lo que insistió en que debe mantenerse ese objetivo.

Condesuyos rechaza uso distinto del agua de la represa Arhata y exige respeto a su finalidad

En ese contexto, invocó a la Autoridad Nacional del Agua (ANA) a evaluar con rigurosidad cualquier solicitud relacionada con el uso del recurso hídrico, verificando tanto su destino como las zonas que resultarían beneficiadas. Asimismo, advirtió que no se debe dar trámite a pedidos que, bajo una apariencia formal, busquen modificar el uso previsto del agua.

La municipalidad también recordó el fallo favorable de un arbitraje contra el consorcio Condesuyos que ejecutó la obra, luego de que este inició acciones por la resolución del contrato y la aplicación de penalidades. Según el documento, la decisión se sustentó en observaciones técnicas, entre ellas la presencia de fisuras y filtraciones detectadas en varios puntos de la infraestructura, tal como fue advertido por la Contraloría.

Represa Arhata en Condesuyos presenta aproximadamente 15 puntos de filtración de agua

Asimismo, la comuna informó que tramitan ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la aprobación del expediente de saldo de obra, con el objetivo de culminar la construcción y reparar las fisuras de la represa para garantizar su funcionamiento total en beneficio de los agricultores.