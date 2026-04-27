Un poblador de la irrigación San Camilo en el distrito arequipeño de La Joya, falleció esta madrugada al ser atropellado y abandonado por un irresponsable conductor que huyó del lugar; sin embargo, en la escena del homicidio se halló indicios que podrían facilitar su identificación.

El trágico accidente de tránsito se registró minutos después de las 5:00 de la madrugada en el kilómetro 994, de la carretera Panamericana Sur. En el lugar, se halló el cuerpo de un varón, aún no identificado, que fue atropellado y expulsado por un vehículo que huyó del lugar.

El cadáver quedó boca abajo, al lado de la línea continua de la vía, y a unos 20 metros de distancia se encontraron restos de vidrio trizado, así como un sticker correspondiente a una placa vehicular con la numeración F4L-172, elemento que podría resultar vital para dar con el presunto responsable del accidente.

El personal de la comisaría de San Camilo asumió las diligencias en el lugar, mientras que agentes de la Upiat asumirán las investigaciones.

El cuerpo de la víctima será trasladado a la morgue central de Arequipa para su identificación.

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