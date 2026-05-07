Un hombre de 31 años se presentó voluntariamente ante la Oficina de Investigación de Accidentes de Tránsito de la comisaría PNP Juan de Dios Colca Apaza para admitir que habría conducido el vehículo involucrado en un accidente registrado la noche del 6 de mayo en la avenida Túpac Amaru, en el distrito de Paucarpata.

Se trata de Juan Gabriel Aguirre Cáceres, natural de Puno y de ocupación administrador, quien llegó a la dependencia policial acompañado de su abogado para brindar su manifestación sobre el atropello donde murió el reportero gráfico Heiner Aparicio y quedó herido el periodista José Mamani, conocido como “El Pepe”

Según declaró ante los agentes, durante la tarde del 6 de mayo estuvo en el sector de Yumina junto a varios compañeros de trabajo de la pollería “Pintones”, con quienes consumió bebidas alcohólicas.

Posteriormente, alrededor de las 16:00 horas, el grupo se trasladó al distrito de Paucarpata para continuar ingiriendo alcohol. Aguirre Cáceres señaló que, debido a su estado etílico, recuerda de manera parcial lo sucedido esa noche; sin embargo, manifestó que cree haber impactado “algo” mientras conducía por El Badén ubicado en la cuadra 1 de la avenida Túpac Amaru.

En su declaración, indicó además que manejaba un vehículo Volkswagen de color anaranjado perteneciente al propietario de la pollería donde trabaja, aunque aseguró desconocer el número de placa y el paradero actual de la unidad.

El hombre explicó que decidió acudir a la dependencia policial luego de comunicarse con su abogada, quien le recomendó presentarse ante las autoridades y asumir responsabilidad como conductor presuntamente involucrado en el accidente.

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