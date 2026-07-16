La Sala Penal de Apelaciones confirmó la prisión preventiva por nueve meses para los médicos Alex Limachi y Gonzalo Delgado, quienes son investigados por la muerte de un niño de siete años durante una intervención quirúrgica realizada en un establecimiento privado de Arequipa el pasado 31 de mayo.

La decisión fue adoptada luego de que ambos profesionales apelaran la medida dictada en primera instancia y solicitaran afrontar el proceso en libertad bajo comparecencia con restricciones. Sin embargo, el fiscal adjunto superior Jorge Eduardo Peña Araníbar, de la Quinta Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Arequipa, sustentó la necesidad de mantener la medida coercitiva, pedido que fue respaldado por la Sala.

De acuerdo con la investigación fiscal, el menor ingresó inicialmente al Hospital Goyeneche tras sufrir una caída. En ese establecimiento fue evaluado por el traumatólogo Alex Limachi, quien diagnosticó una fractura, ordenó su hospitalización y solicitó exámenes preoperatorios.

No obstante, el Ministerio Público sostiene que el médico habría convencido a los padres de retirar al menor del hospital para operarlo en el establecimiento privado Traumacare Salud, del cual era gerente, bajo el ofrecimiento de realizar la intervención a cambio de un pago.

La Fiscalía sostiene que la cirugía se efectuó sin que previamente se realizaran los exámenes necesarios y en condiciones que no ofrecían las garantías mínimas para este tipo de procedimientos. Durante la operación participó el anestesiólogo Gonzalo Delgado, encargado de administrar los medicamentos.

Según la hipótesis fiscal, el niño sufrió complicaciones durante la intervención y, en un intento por reanimarlo, se le habría administrado epinefrina vencida. Además, el establecimiento no contaba con los medicamentos, equipos ni implementos indispensables para atender una emergencia de esa magnitud. Aunque el menor fue trasladado de urgencia a la Clínica San Juan de Dios, llegó sin signos vitales.

CLÍNICA NO AUTORIZADA

Las investigaciones preliminares también revelan que Traumacare Salud funcionaba sin licencia de funcionamiento ni autorización de las entidades competentes para brindar servicios médicos. Asimismo, no habría cumplido con las condiciones mínimas exigidas para realizar cirugías ni responder ante una emergencia médica.

Por estos hechos, ambos médicos son investigados por la presunta comisión del delito de homicidio con dolo eventual, en concurso con el delito de comercialización de medicamentos sin garantía de buen estado.

Mientras continúan las diligencias para esclarecer las circunstancias de la muerte del menor y establecer las responsabilidades penales, los dos investigados permanecerán internados en el penal de Socabaya por el plazo de nueve meses.