El alcalde provincial de Caravelí, Roberto Soto, advirtió que la provincia podría perder alrededor de 1,500 kilómetros cuadrados de territorio en la controversia limítrofe con Ica, una zona que, según afirmó, concentra importantes recursos de hierro, cobre, oro, plata, renio y cobalto.

El burgomaestre pidió la intervención de los representantes de Arequipa en el Congreso para defender los límites que considera históricos y jurídicos.

Soto señaló que la disputa comprende el sector de Tres Hermanas, en la zona fronteriza con Ica, y cuestionó los intentos de expansión territorial que atribuye al Gobierno Regional de Ica y a las autoridades de Marcona, en la región vecina. Aseguró que su gestión no renunciará a esos terrenos y sostuvo que los límites deben establecerse de acuerdo con las leyes de creación de los distritos involucrados y los antecedentes históricos.

El alcalde advirtió que el conflicto también tendría consecuencias económicas para Caravelí, debido a la presencia de empresas mineras y proyectos de gran inversión en la zona. En ese contexto, afirmó que la provincia recibe alrededor de 4 millones de soles por la actividad minera, mientras que Marcona percibiría unos 600 millones de soles, diferencia que atribuyó a la concentración de ingresos tributarios y recursos vinculados a las operaciones mineras.

Asimismo, Soto pidió a los seis diputados y un senador por Arequipa que intervengan en la defensa del territorio y solicitó mayor fiscalización a las empresas mineras que operan en Chala. Según sostuvo, la provincia exporta más de 500 millones de dólares en oro al año, pero los ingresos que recibe no serían proporcionales a esa actividad.