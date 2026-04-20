La congestión vehicular en las calles El Filtro, Juan de la Torre en el Cercado de Arequipa se intensificó debido al cierre de la sexta y séptima cuadra de la calle Peral, a la altura del colegio Luis H. Bouroncle. Los trabajos empezaron la noche del viernes 17 de abril.

La restricción responde a trabajos de adoquinado necesarios tras las recientes lluvias registradas en la ciudad. Según informó la Municipalidad de Arequipa, estas labores tendrán una duración aproximada de cinco días, por lo que se espera su culminación el miércoles.

Congestión vehicular por cierre de la calle Peral en el Cercado de Arequipa

Ante esta situación, se recomienda a los conductores tomar precauciones y considerar rutas alternas como Ayacucho, Melgar, Zela, entre otros.

En cuanto al tránsito, los vehículos, incluido el transporte público, que circulan por la avenida Juan de la Torre ya no pueden girar hacia la calle Peral en dirección al hospital de EsSalud. En su lugar, deben continuar hasta la calle El Golfo, girar a la izquierda por la calle Sáenz Peña y seguir por la calle Las Flores para continuar por la calle Puno.

Por otro lado, algunos conductores, tras llegar a la calle Sáenz Peña, optan por descender por El Filtro para luego reincorporarse a la calle Peral, desde donde pueden continuar hacia la calle Ayacucho o seguir su trayecto.