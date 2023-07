El congresista Jaime Quito Sarmiento, uno de los parlamentarios que votó a favor para la aprobación de la reciente ley que permite nombrar a los docentes contratados sin tener que pasar por una evaluación previa de sus capacidades, sostuvo que la Ley de la Reforma Magisterial es un chiste y no ha contribuido en nada a mejorar la educación en el país.

“La Reforma Magisterial es un chiste, un cuento de mal gusto porque la educación sigue estando fregada. Viajo a provincias y veo que no dan aliento completo a los niños y se desmayan, no aprenden nada no porque les den más horas de clases van a salir genios”, sostuvo el legislador que junto a su bancada de Perú Libre dio un amplio respaldo a la aprobación de la Ley que permite a los docentes contratados que tengan más de tres años de servicio, ser nombrados de forma inmediata.

Jaime Quito agregó que su voto se sustentó en el derecho que tiene todo trabajador con más de un año de servicio continuo de acceder a un nombramiento o contrato permanente, aunque ello no garantice tener mejores docentes para la enseñanza de los escolares.

“Tampoco lo otro lo ha garantizado. Tenemos cerca de 10 años de la Reforma Magisterial, hagamos el balance de cuánto ha mejorado la educación en el país. Voy a seguir votando a favor de los derechos de los trabajadores. Hacen un conjunto de ensayos que nos tiene en el peor lugar de la educación, así que eso de la Reforma, yo no me trago ese chiste”, remarcó el parlamentario que dijo desconocer cuántos serán los docentes que en Arequipa obtendrán el nombramiento de manera directa siempre y cuando cumplan con los requisitos estipulados como tener tres años de servicio continuo en el sector educación.

TE PUEDE INTERESAR| Sistema del Minedu evitará que 66 profesores de Arequipa que fueron condenados vuelvan a las aulas





Cabe señalar que días después de la aprobación de la Ley para nombrar a los docentes, la ministra de Educación, Magnet Márquez, acudió al Congreso para solicitar que sea reconsiderada pues señaló que atenta contra la meritocracia y no permitirá elegir a los mejores maestros.

MIRA EL VIDEO