Las reacciones de los congresistas por Arequipa tras la caída del presidente venezolano Nicolás Maduro evidenciaron marcadas diferencias políticas. Mientras algunos parlamentarios rechazaron lo ocurrido y denunciaron una intervención extranjera, otros respaldaron el hecho. Los pronunciamientos se dieron a través de redes sociales.

El congresista Jaime Quito, rechazó los hechos y, mediante su página de Facebook, condenó lo que calificó como un “criminal ataque militar del imperialismo norteamericano” contra Venezuela. En su pronunciamiento, sostuvo que la captura de Nicolás Maduro y de Cilia Flores constituye un secuestro.

Quito afirmó además que la intervención estadounidense tendría como objetivo “controlar las fuentes de petróleo” del país caribeño y exhortó a la comunidad internacional a detener lo que calificó un “acto de terrorismo internacional de Estado”. Asimismo, exigió pruebas de que el presidente venezolano se encuentre con vida.

En la misma línea, la congresista María Agüero, también de Perú Libre, se pronunció en rechazo a la intervención mediante un comunicado en sus redes sociales. Señaló que las acciones militares habrían afectado zonas civiles y militares en Caracas y otras regiones, poniendo en riesgo la vida de millones de personas y la estabilidad de América Latina.

Desde la Liga Parlamentaria de Amistad Perú–Venezuela, Agüero expresó su respaldo al “Gobierno legítimo de Venezuela” y defendió su derecho a la legítima defensa conforme a la Carta de las Naciones Unidas. Cabe recordar que la parlamentaria asistió a la toma de mando de Nicolás Maduro el 10 de enero del año pasado, tras las elecciones realizadas en ese país.

En contraste, el congresista Esdras Medina mostró su apoyo a la caída de Maduro a través de un video difundido en redes, señalando que la noticia fue recibida “con alegría y con esperanza” en el Perú.

La congresista arequipeña María Agüero (Perú Libre) asistió a la toma de mando de Nicolás Maduro el 10 de enero del año pasado.

VIDEO RECOMENDADO