La Comisión de Mujeres Empresarias de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (CCIA) anunció la Cuarta Edición de “ConMujeres 2025”, un espacio que busca inspirar y fortalecer el liderazgo femenino y empresarial en el país.

El encuentro será este jueves 13 de noviembre en el auditorio William Morris de la Universidad Católica Santa María (UCSM) a partir de las 8 de la mañana. Se contará con ponentes nacionales e internacionales.

Susana Bustinza, presidenta de la Comisión de Mujeres Empresarias de la CCIA, informó que entre los temas a tratar está el liderazgo con propósito, emprendimiento, y transformación digital.

Además, sostuvo que en este espacio se podrán crear alianzas estratégicas y estar en contacto con profesionales de alto nivel. Esto, luego que más del 40% de empresas constituidas en Arequipa están lideradas por mujeres.

“Esta estadística se incrementa cada vez, así como la participación de las mujeres profesionales en sectores exigentes como la minería o industria (...) ConMujeres 2025 será un espacio de inspiración, conexión, aprendizaje y obtener herramientas prácticas en nuestra labor”, apuntó.