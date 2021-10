El hoy detenido gobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, aparece como el presunto actor principal de la red criminal Los Hijos del Cóndor, descubierta con declaraciones de un testigo protegido, grabaciones de un agente especial y documentación que está en manos de la Fiscalía Anticorrupción y obra en la carpeta de la investigación.

Las grabaciones de audio que forman parte del expediente fiscal, dan cuenta del accionar sospechoso de la primera autoridad de Arequipa que es investigada por el Ministerio Público organización criminal, cohecho pasivo genérico y cohecho activo genérico.

Correo tuvo acceso a este material que revelan la forma en que operaban Cáceres, consejeros y funcionarios.

BLINDAJE

Uno de los primeros audios (REC006-2020) es de una reunión entre el agente especial (A); los consejeros Wuile Ayañayanqye (W), Jeyme Flores (J), Santiago Neyra (S) y Elmer Cáceres (C) donde se habla sobre apoyar al gerente general, Gregorio Palma, en el proceso de interpelación en su contra.

S: El día miércoles (28 de octubre de 2020) vamos a apoyarlo, Palma es nuestro amigo, ha trabajado tengo confianza en él (...)

W: Cuando sean pe’, así tema fuerte, de interés, debemos reunirnos aunque sea con Gregorio Palma o con usted mismo, para reforzar ese tema

C: ¿Tú qué dices Santiago?

S: Bueno. La realidad es esa Gobernador, porque, por ejemplo, ahora que están sobre los mantenimientos de presupuesto, hay un presupuesto que hay que aprobar dice Palma.

A: De los siete millones

S: Que son veinte millones (inteligible), que solo le han asignado doce y que esos doce

C : ¿Sabes qué?, esos temas no podemos hablar acá

A: Sí, porque no vaya a ser que...

Tal como lo pactaron, los legisladores renovaron la confianza a Palma, interpelado por la designación de cuestionados gerentes.

OBRAS

En otra reunión, (REC001) del 2 de junio de 2020, se escucha cómo Cáceres corrobora el compromiso de entregarles obras a los consejeros aliados. Incluso los instruye para la obtención del “diezmo”. Santiago Neyra (S) y Cáceres (C)

C: Ya, ¿Qué necesitan? ¿Qué queremos?

S: Mire gobernador, una en primer lugar, digamos del año pasado hay un compromiso, usted dijo ya va a llover para todos, creo que está lloviendo para todo mundo menos para nosotros, es una sequía maldita.

C: La gente está p.., iniciamos algunas obras, elijamos nomás y pa, pa, pa; solamente para los siete. Elijamos y pa, pa, pa. y le doy. Pero el problema es que a veces no podemos, pero si no coincide, pero cae, cae. ¿Cómo arreglamos? Yo pienso que elegimos, por ejemplo, siete obras pa, pa, pa, y cada un agarra su constructora

En el audio se escucha que la valorización aproximada de cada obra asignada estaría entre los S/8 millones.

C: No, mejor hagamos una obra cada uno, se maneja así de simple, es mejor

S: Pero, ¿sí nos vas a dar una obrita por cada uno y nos vas a dar una obrita de un millón?

C: No pe’, de un millón no. Son 4 millones, 5 millones, son siete millones, ocho millones.

A: Nos tienen que dar si era el compromiso

C: Entonces queda así.

TERRENOS

En otra parte de la conversación, Cáceres habla sobre otra de las dádivas ofrecidas a los consejeros, como son terrenos. Revelan que AUTODEMA y la Gerencia de Agricultura son las áreas donde gestionarían las ilegales compensaciones.

Diálogo entre el agente especial (A) y Cáceres (C).

C: Pero aparte, tú tienes que manejar lo de los terrenos, dale terrenos a todos

A: No hay nada gobernador

C: Ahora de vuelta voy a firmar, y dales a cada uno

A: ¿Cuál, lo de Pedregal?

C: Claro pué'

A: Lo que no se iba a dar

C: Pedregal, dales de Caravelí, dale

C: Cincuenta es para acá y elevamos un poquito más pa´ nosotros, y tu encárgate de operar, deja tu celular, tú encárgate de operar para darle los terrenos

C: Dale sus parcelas, no con sus nombres, con los nombres de quintos

C: Mira ,tienes dos rubros, tú o tu Veto (Bernal) entérate de eso, AUTODEMA y Agricultura, esos dos mueven terrenos como cancha.

DESTINO

Mientras que el gobernador pedía a los siete legisladores aliados buscar proyectos emblemáticos para aplicar sus ilícitas acciones, advertía, como quien intuye su destino, que no quería repetir los errores del gobernador regional de Áncash, Juan Carlos Morillo, con prisión preventiva por actos de corrupción.

En la grabación REC024 -2020 se escucha:

C: Porque digamos, por ejemplo, vamos a hacer la carretera Cotahuasi que estamos haciendo ya, que tiene que licitarse, pero a la vez también queremos hacer la carretera a (ininteligible), no va a salir al toque. Yo pienso que ahí sí tenemos que empezar a trabajar. Y busquen ustedes proyectos emblemáticos en sus provincias que ustedes más conocen.

C: Hay varias cosas que se han adquirido, pero todo tiene que estar en regla (ininteligible) tiene que ser pe de acuerdo al mercado, porque a penas ve Contraloría y nos denuncian, miren ustedes al gobernador de Ancash. La cosa es bien complicada (ininteligible) porque al final yo soy la cabeza.

Así existen varias grabaciones de conversaciones del gobernador que podrían ser comprometedoras.

CHAT

Por otro lado, la Fiscalía Anticorrupción también cuenta con capturas de pantalla de un grupo de WhatsApp llamado “7 Amigos de Arequipa”, integrado por los consejeros regionales unidos con el oficialismo. (Ver imagen)

En la conversación se nota el acuerdo para proponer como nuevo presidente del directorio de la empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Arequipa (Sedapar) al funcionario regional Javier Rospigliosi. Él también forma parte de la investigación Los Hijos del Cóndor.

A cambio de su voto asumiría, Rospigliosi asumiría compromisos con el grupo, según la conversación. En agosto de este año, Rospigliosi asumió la dirección de la empresa. En una entrevista, negó que su llegada implicaba una politización de la empresa.

Toda esta información está comprendida en la investigación fiscal que se integra en 30 tomos de información y 350 evidencias halladas por el Ministerio Público en el allanamiento del pasado 23 de agosto. Se conoce hasta el momento que 15 de 20 de los investigados están en detención preliminar por 10 días. Doce de ellos apelaron, entre ellos el gobernador. Su solicitud se basa en la falta de indicios para su arresto. El pedido será resuelto por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte de Arequipa.