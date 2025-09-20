Este sábado 20 de setiembre, cientos de arequipeños acudieron a los mercados de Arequipa para abastecerse de los productos de primera necesidad. En ese sentido, Correo llegó hasta el centro de abasto Nueva Aurora, ubicado en el distrito de José Luis Bustamante y Rivero, para consultar los precios de las carnes y verduras.

Respecto a las carnes, el kilo de pollo se expende en 8.50 soles, de cerdo a 17.50 soles (corte panceta), y res a 18.10 soles.

En cuanto a las verduras, el kilo de choclo a 3.00 soles, limón a 6.00 soles (dependiendo del tamaño), tomate a 4.00 soles, zanahoria y habas a 2.00 soles, cebolla a 1.50 soles, vainita a 6.50 soles, y arveja a 2.00 soles.

Además, el zapallo a 3.00 soles, pepinillo a 2.50 soles, betarraga a 2.00 soles, lechuga a 1.50 soles la unidad, brócoli a 2.50 soles, y coliflor a 3.00 soles.

Asimismo, la papa canchan a 1.20 el kilo.