Para las Elecciones Generales 2026, serán 1 millón 228 mil 778 los votantes en la región Arequipa, de los cuales 67 mil 893 se encuentra con el Documento Nacional de Identidad (DNI caduco), informó ayer Carmen Velarde, jefa nacional del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

La funcionaria expuso las alertas electoras en la región de cara a las Elecciones Generales 2026, precisando que existen 1,722 personas mayores de 18 años aun con el DNI amarillo, de las cuales 46 están en el rango de edad de 31 a 39 años, por lo que exhortó a estas personas a tramitar su DNI.

Precisamente, para los próximos comicios son 101 mil 398 nuevos electores en Arequipa.

TRÁMITE

De otro lado, se puso en operación el centro de impresión de alta producción del nuevo DNI electrónico 3.0, siendo el cuarto de su tipo en todo el país. Este nuevo instrumento permitirá reducir el tiempo de trámite del DNI, pasando de 16 días a solo 3.

Velarde explicó que la máquina tiene una capacidad de impresión de 4 mil DNIs al día, y permitirá la atención a regiones del sur como Moquegua, Tacna, Cusco y Puno. El trámite se realiza de manera presencial en las oficinas del Reniec y, como tasa promocional, hasta fin de año se podrá tramitar a 30 soles el DNI para adulto y a 16 soles el DNI para menores de edad.