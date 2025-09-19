La Sala Primera del Tribunal Constitucional (TC) realizó en Arequipa una audiencia pública descentralizada, en la que tras escuchar los informes orales de los abogados, dejó al voto 70 procesos constitucionales provenientes de distintas jurisdicciones del sur del país.

La jornada empezó a las 9:00 a.m. con la revisión de un hábeas corpus (Exp. 03559-2023-HC/TC) presentado por un interno del penal de Juliaca contra la Sala Penal Superior de Apelaciones de San Román.

Posteriormente, se evaluó otra demanda de hábeas corpus (Exp. 03779-2024-HC/TC) interpuesta por un recluso del penal de Sicuani, Cusco, quien expuso de manera virtual sus argumentos.

En suma, quedaron al voto 41 procesos de amparo, 25 de habeas corpus, 2 de habeas data y 2 procesos de cumplimiento, procedentes de Arequipa, Cusco, Lima, Madre de Dios, Moquegua, Puno y Tacna.

Los magistrados Pedro Hernández Chávez (presidente), Francisco Morales Saravia y Manuel Monteagudo Valdez no solo escucharon los alegatos, sino que también plantearon interrogantes para precisar detalles de cada caso.

Asimismo, la audiencia se desarrolló en la sede del TC en Arequipa, ubicada en la calle Misti 102, del ditrito de Yanahuara.