Gustavo de Vinatea, gerente general del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP) se refirió al proceso que se sigue para la promulgación de la Ley de Minería Artesanal y Pequeña Minería (MAPE), en la que el IIMP viene participando de todas las mesas y espacios de encuentro a los que se les invita para abordar el problema de la minería ilegal.

Tras la realización del Jueves Minero Descentralizado, en el Campo Ferial Cerro Juli, el abogado señaló que la finalidad de este proyecto de ley es que el país pueda tener una norma de promoción de la minería de pequeña escala y artesanal que se deslinde de la minería ilegal.

REINFO

Al ser consultado sobre el cierre del proceso de formalización a través del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta el 31 de diciembre, el abogado precisó que este ha sido la herramienta utilizada por la minería ilegal para su crecimiento desmesurado en los últimos años.

“Los peruanos tenemos que entender una cosa, que nos han vendido como un mito, nos han hecho creer que no hay regulación para la pequeña minería y minería artesanal, y eso es mentira en el Perú existe la regulación suficiente para la pequeña minería y minería artesanal, lo que ya no debe promoverse y ampliarse más es el Reinfo”, expresó.

Asimismo, subrayó que no existen inconvenientes si este año no se da la aprobación de la Ley MAPE, actualmente en manos de la Comisión de Energía y Minas del Congreso de la República, dado que continuará aplicándose el actual marco legal una vez se cierre el Reinfo.

“Queremos tener una ley nueva, moderna, que recoja todos los intereses, pero, si no la tenemos, no pasa nada, hay regulación. Lo que no debe ocurrir es que el Reinfo se vuelva a prorrogar”, acotó.

CONCESIONES

Uno de los pedidos por parte de un sector de mineros informales, es una revisión de las concesiones con décadas sin actividad, denominadas “concesiones ociosas”, sin embargo, para Gustavo de Vinatea también se tejió un mito en torno a este tema, dado que este tipo de concesiones corresponden más a las de menor escala y no a la gran minería.

“El Ingenmet (Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico) ha dado cifras muy interesantes, la mayoría de concesiones no están en manos de la minería grande ni mediana, la mayoría de concesiones mineras en el Perú están en manos de la pequeña minería, entonces no es un problema de acaparamiento de la gran minería, eso es un primer mito que también nos han vendido”, explicó.

Recordó que durante las exposiciones del Jueves Minero se informó de que en el país los proyectos mineros demoran un promedio de 40 años desde la fase de exploración hasta la producción, “si un proyecto minero en el Perú demora en promedio 40 años ¿Cómo podemos cuestionar un sistema que promueve una concesión de 30 años? sería absurdo”, puntualizó.

Se estima que el 70 % de las concesiones en el país están bajo el control de pequeños y medianos concesionarios, por lo que pidió que el sistema de concesiones se mantenga, debido a su rol en el desarrollo de la minería y su impacto en la economía nacional desde la década de los 90.