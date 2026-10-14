La demora de funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) en entregar documentos solicitados por el Consejo Regional llevó a ampliar los plazos de varias comisiones investigadoras. Ante esta situación, la consejera regional por Castilla anunció que solicitará el inicio de procesos administrativos disciplinarios (PAD) contra quienes no hayan respondido dentro del plazo legal.

La representante cuestionó que, pese a los requerimientos formulados en el ejercicio de sus funciones como presidenta e integrante de comisiones investigadoras, algunos funcionarios no hayan remitido la documentación necesaria para avanzar con las pesquisas.

“Hay mucha desidia y falta de entrega de información de parte de funcionarios del GORE, eso nos llevó a realizar pedidos de ampliación de plazos en la comisión. Ya no vamos a esperar y vamos a iniciar los PAD a los funcionarios que no hayan respondido. Hemos esperado demasiado”, manifestó durante la sesión del pleno del Consejo Regional.

Según explicó, la falta de documentos dificultó el desarrollo de las investigaciones y obligó a pedir más tiempo para cumplir con los encargos de fiscalización. Sin embargo, advirtió que ya no solicitarán nuevas ampliaciones y que promoverán acciones administrativas contra los funcionarios que incumplieron sus obligaciones.

La consejera sustentó su posición en la Ley N.° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que establece que los pedidos de información de los consejeros deben atenderse en un plazo no mayor de 10 días hábiles, bajo responsabilidad administrativa.

La entrega oportuna de documentos es clave para que las comisiones investigadoras puedan revisar hechos, contrastar información y determinar si existen responsabilidades en la gestión regional.