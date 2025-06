Con un polo del partido de Ahora Nación, acudió la consejera de Arequipa, Marleny Arminta, a recibir al precandidato presidencial Alfonso López Chau quien llegó el 12 de junio a la Ciudad Blanca. Esta acción vulnera el principio de neutralidad y podría ser denunciada ante el Jurado Nacional de Elecciones.

En videos difundidos en redes sociales se vio a Arminta en su auto entrando al aeropuerto Alfredo Rodríguez Ballón para recibir a López Chau. Recordemos que la consejera es militante de la organización política desde el año pasado, cuando hizo pública su renuncia al movimiento regional Yo Arequipa.

En declaraciones a Correo, la consejera no hizo mea culpa y se limitó a rechazar que medios de comunicación expusieran fotografías de su vehículo.

“Vulneraron la protección de mi familia, de mis hijos al publicar fotografías de mi carro. Si el carro hubiera sido, no sé, una vez registrado, verificado, que tuviera alguna trascendencia, me parece que estaba brillante. Sobre lo otro, es una información pública que soy militante desde el año pasado en este partido. Además, estaba haciendo actividades, ya me conocen, siempre estoy por todo lado. Bueno, en este caso quisimos darnos un espacio aprovechando el tema del refrigerio, un espacio personal. Yo quisiera dejarlo ahí el tema porque después de ese lugar hemos continuado con nuestras actividades normales, hemos estado en el hospital Goyeneche haciendo visitas inopinadas y continuando con nuestra labor”, sostuvo la consejera.

Además, Arminta también señaló que enfrentará cualquier acusación o denuncia por ese acto. “Siempre hemos dado la cara y ahora no será diferente”, dijo sin reconocer su falta a la norma que controla la neutralidad electoral.

Consejera por Arequipa, Marleny Arminta, faltó al principio de neutralidad. Foto: GEC.

SANCIÓN

El especialista electoral, Jorge Mamani, explicó que ningún funcionario público ni autoridad debe participar de actividades proselitistas y que esto es una falta al principio de neutralidad.

“El principio de neutralidad es para todos los que trabajan en el sector público. Ningún servidor ni funcionario público puede tomar preferencia política por alguna organización política, candidaturas o una unión de candidatos”, informó.

Asimismo, en caso se falte a esta regla, hay sanciones, van desde las 10 hasta las 30 UIT. Agregó que es el Jurado Nacional de Elecciones que aplica esta sanción ya se sea de oficio o por la denuncia de cualquier ciudadano.