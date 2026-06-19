El Consejo Regional de Arequipa, en sesión extraordinaria realizada esta mañana, aprobó la licencia sin goce de haber por 30 días para el consejero James Posso, dado que participará como candidato accesitario en las Elecciones Regionales y Municipales 2026.

Durante la argumentación del pedido, Posso confirmó su intención de ser candidato a la reelección, pero en esta ocasión lo hará en representacióm de la provincia de La Unión, recordando que en los comicios pasados fue el accesitario de Miguel Ángel Linares, consejero por la provincia de Arequipa.

La licencia será efectiva a partir del 4 de septiembre al 4 de octubre, sin embargo, la mayor interrogante surge por el consejero quien reemplazará al legislador regional durante estos 30 días.

“En cuanto al accesitario, sé que hay un grupo de accesitarios, aparte del accesitario (él) hay una lista que continúa, que es en forma general por parte del partido, o sea, que me imagino que hay una persona accesitaria después de la mía”, señaló ante el pleno al ser consultado sobre su reemplazo, sin precisar quién lo reemplazaría durante su ausencia.

Cabe recordar que el Jurado Nacional de Elecciones otorgó la credencial a Posso en enero de este año, tras la vacancia de Miguel Linares por tres inasistencias a sesiones ordinarias.

Con esta nueva licencia, suman cinco los consejeros regionales qué participarán en los comicios de octubre. Mientras que César Huamantuma tendrá licencia por 60 días, Antonio Llerena, Aaron Maldonado y Osias Ortiz se ausentarán por 30 días.