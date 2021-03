El consejero Jose Luis Hancco denunció que el Gobierno Regional de Arequipa(GRA) no ha dado el mantenimiento que necesita la Casa Museo Mario Vargas Llosa a pesar que se dio a conocer este requerimiento el año 2019.

“Nosotros desde el 2019 hemos solicitado la intervención a este recinto. Se tomó un acuerdo en el consejo regional donde se declaró en situación crítica por estar disminuida en su funcionamiento y estaba a punto de dejar de funcionar. Esto demuestra que ha sido una constante la despreocupación del gobernador y director de la casa museo en el mantenimiento y cuidado”, remarcó.

DESMIENTEN DENUNCIA

La respuesta no se hizo esperar y fue el director de la Casa Museo, Juan Carlos Barberena, quien desmintió la aseveración indicando que este local esta en funcionamiento. “Lamento las declaraciones del consejero porque falta a la verdad, debería cambiar de asesores porque esta metiendo la pata de manera reiterada. Estas imprecisiones lo único que quieren es confundir a la población y hacer que se exalte nuestro Premio Nobel Mario Vargas Llosa”, sentenció.

A la vez solicitó al consejo regional que lo citen para dar una explicación a detalle y con documentación la situación real de este recinto así como de la biblioteca donde hubo la perdida de 20 libros, hecho que esta en plena investigación por el personal policial.

Por su parte, la encargada de la Casa Museo Mario Vargas Llosa, Zelma Fernández Álvarez, explicó que el GRA ya elaboró un proyecto integral para el mantenimiento de la infraestructura, pero en la parte técnica, teniendo en cuenta que es un museo virtual, este año les hicieron entrega de cinco proyectores de los ocho que habían solicitado y con ello están operativas las diferentes salas de proyección.

“No se preocupen, no nos alarmemos; la Casa Museo no se está cayendo, no se esta derrumbando. El local necesita como cualquier inmueble un mantenimiento en lo que respecta al pintado de paredes, puertas; así como a los sillones y demás enseres”, finalizó.