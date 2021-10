Los consejeros aprobaron hoy por unanimidad el acuerdo regional para rechazar la Resolución N° 145-2021-MINEM, por el cual el Ministerio de Energía y Minas aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto hidroeléctrico Ocoña 2010, a construirse en la zona de Chaucalla, distrito de Toro en la provincia de La Unión.

El consejero Edy Medina, señaló que no se cumplió con el debido procedimiento como respetar la zona protegida de reserva paisajística, no se respetó la ley de comunidades campesinas, no se hizo los talleres exigidos antes, durante o después de elaborar el EIA.

LEA TAMBIÉN: Hasta en siete soles subió el balón de gas en solo dos días

Su colega Tomas Ayñayanque indicó que afectará la producción del camarón porque se hará un embalse de 30 metros de altura y se desviará el agua hacia el cerro por 20 kilómetros con el fin de tener una caída que permita mover las turbinas. Esta desviación de una parte del agua afectará a las provincias de La Unión, Condesuyos en Arequipa y Sara Sara en la región Ayacucho.

Los pescadores dedicados a la extracción del camarón en el río Ocoña, así como los agricultores serían los más afectados, razón por la que se organizan para rechazar la aprobación del EIA del proyecto hidroeléctrico a cargo de la empresa Hydro Ocoña.

El 7 de octubre será la próxima reunión en la zona de la Barrera en el distrito de Yanaquihua en la provincia de Condesuyos con la presencia de alcaldes de las localidades afectadas, funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa, entre ellos de las áreas de Energía y Minas, Ordenamiento Territorial, entre otros.