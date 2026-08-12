Los consejeros regionales César Huamantuma Alarcón y Osías Ortiz Ibáñez solicitaron licencia sin goce de haber por 10 y 8 días,, respectivamente argumentando motivos particulares, sin embargo, estas ausencias se deberían a la campaña electoral, dado que ambos son candidatos en el presente proceso electoral.

Durante la última sesión ordinaria del Consejo Regional de Arequipa, ambos legisladores regionales solicitaron las licencias respectivas, las cuales fueron respaldadas por el pleno.

En el caso del consejero Osías Ortiz, se trata de un segundo pedido de licencia, recordando que la semana pasada solicitó un permiso entre el 5 y 9 de agosto, argumentando también motivos particulares, no obstante, este periodo de tiempo fue aprovechado por el consejero regional para sumarse a los actos proselitistas del Movimiento Regional Yo Arequipa que se realizaron el fin de semana en el distrito de Majes, jurisdicción en la cual es candidato a la alcaldía distrital.

Al ser consultado sobre estas razones particulares, el consejero por Caylloma optó por señalar que se tratan de motivos personales sin referirse a su candidatura, adicional a ello señaló que el reglamento interno le ampara a solicitar una licencia por un tope de 45 días en cualquier momento.

SE SUMA.

Respecto a la situación de César Huamantuma, se trata del candidato a gobernador regional por el Movimiento Regional Arequipa, Tradición y Futuro.

Cabe recordar que el consejero solicitó una licencia de 60 días, sin embargo, la respuesta desde el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fue que el reglamento solo contempla la licencia por 30 días, por lo que su pedido se hará efectivo recién desde el 4 de septiembre hasta el 4 de octubre.

Sobre esta situación, la presidenta del Consejo Regional, Norma Ortega, señaló que solo se tratan de licencias de 10 días y recordó que el Legislativo regional no puede acreditar a un nuevo consejero durante este tiempo, siendo esta una función exclusiva del JNE.