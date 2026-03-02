El Consorcio PMO Majes inspeccionó en campo la infraestructura hidráulica del proyecto Majes Siguas I, como parte del proceso de diagnóstico para la evaluación integral de la puesta a punto de Majes Siguas, en cumplimiento al contrato firmado de Gobierno a Gobierno suscrito entre Perú y Japón.

Según informó el Proyecto Especial Integral Majes Siguas de Autodema, el recorrido técnico se extendió durante tres días y abarcó 101 kilómetros de túneles y canales que forman parte del sistema de aducción Tuti-Túnel Terminal. El objetivo fue verificar en campo las condiciones reales de la infraestructura hidráulica y recopilar información clave para su optimización.

RECORRIDO POR TÚNELES, CANALES Y BOCATOMAS

Las inspecciones se realizaron por tramos. El equipo técnico evaluó desde el canal 2 hasta el canal 8 en el distrito de Achoma. Posteriormente, la visita continuó en Huambo, en dirección al túnel terminal ubicado en Querque. El tercer día, se inspeccionaron la bocatoma de Pitay y la derivación Pitay hacia la Pampa de Majes.

Esta evaluación permitirá identificar el estado estructural del sistema hidráulico y determinar las intervenciones necesarias para su modernización.

La información recopilada servirá para la elaboración del expediente técnico y de los estudios complementarios que se requieran, con el propósito de mejorar la infraestructura hidráulica y garantizar el abastecimiento de agua para la ampliación del proyecto Majes Siguas II, hasta su tercera etapa.

El proceso forma parte de la evaluación integral del contrato firmado bajo la modalidad Gobierno a Gobierno entre el Perú y Japón, mecanismo que busca asegurar estándares técnicos internacionales en la ejecución del proyecto.

En el recorrido participaron el presidente de la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingenieros, Germán Pardo Albarracín; el especialista técnico japonés Shinichi Kinoshita, representante de Nippon Koei Latinoamérica y el Caribe; así como técnicos de Autodema.