Edwin Guaman, representante del Consorcio Vial Caylloma, afirmó que continúan con el arbitraje contra el Gobierno Regional de Arequipa por la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la carretera Jachaña–Cayarani, luego de que la Región resolviera el contrato en septiembre del año pasado.

En esta ocasión, reiteró que el proyecto no debió seguir adelante, toda vez que la normativa exige que las obras que superan los 4 millones de soles deben contar con una supervisión externa, algo que la Región contrató recién el 29 de mayo de este año.

Este hecho genera suspicacias en torno a la elaboración del expediente técnico a cargo de un nuevo consorcio, cuyo expediente fue aprobado por la Gerencia Regional de Infraestructura el 25 de mayo, es decir, sin contar con la supervisión externa.

Guaman mostró su preocupación debido a la falta de respuesta de la Región después de que un centro arbitral otorgara una medida cautelar de no innovar el 25 de mayo, además de indicar que la sede central de la Región no cuenta con un jefe de Órgano de Control Institucional designado, sino uno encargado

95 millones de soles es el costo total de la vía según el expediente aprobado en mayo.