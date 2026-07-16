Un conductor de combi fue víctima de un ataque armado en el Callao. El hecho ocurrió en el cruce de la avenida La Alameda y la calle 4, donde el trabajador resultó herido por impactos de bala.

De acuerdo con RPP, información policial señala que los atacantes llegaron a la zona a bordo de una motocicleta, justo cuando Néstor Eduardo Quintero Hernández, de nacionalidad venezolana, acudía a la cochera para retirar la combi con la que iniciaría su ruta Lima-Callao.

Quintero Hernández retiró la unidad y descendió para cerrar el portón de la cochera. En ese momento, los atacantes aprovecharon para dispararle en varias ocasiones.

El conductor resultó con dos impactos de bala en el muslo y fue trasladado de emergencia al Hospital Daniel Alcides Carrión para recibir atención médica.

Tras el atentado, efectivos policiales, peritos de Criminalística y personal fiscal acudieron a la zona, donde encontraron siete casquillos de bala que evidenciarían la violencia con la que fue perpetrado el ataque.

Algunos conductores revelaron a dicho medio que, tras el ataque, recibieron un mensaje de WhatsApp que habría sido enviado por presuntos integrantes de ‘Los Pirañas’, quienes se atribuyeron la autoría del atentado.

Los agentes policiales ya cuentan con estos datos, que serán clave para determinar cómo ocurrió el ataque.

En paralelo, las diligencias en la escena generaron el cierre de una vía de la avenida en sentido hacia el Centro de Lima.