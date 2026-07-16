Un hombre murió y otras tres personas, incluida una menor de tres años, resultaron heridas tras un ataque a balazos ocurrido en la urbanización Santa Rosa, en el Callao.

Según RPP, información policial señala la víctima mortal se encontraba discutiendo con una mujer en la puerta de una vivienda de tres pisos cuando ocurrió el ataque.

Pocos minutos después de que la mujer abandonara el lugar, un automóvil arribó al inmueble. Un sujeto bajó del vehículo y atacó a balazos al hombre.

Tras cometer el crimen, los atacantes escaparon con rumbo desconocido.

Los disparos también hirieron a dos mujeres y a una menor de tres años que se encontraban en el primer piso de la vivienda.

Luego del ataque, las víctimas fueron llevadas de urgencia al Hospital Alberto Barton Thompson para recibir atención médica.

La víctima mortal fue identificada como César Fernández Munive, de 33 años, quien, de acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), registra antecedentes por el presunto delito de tráfico ilícito de drogas.

Efectivos de la Comisaría PNP Dulanto acordonaron la zona y comenzaron las diligencias para determinar las circunstancias del ataque.