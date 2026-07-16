Un enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y agentes del Escuadrón de Halcones de la Policía Nacional, con apoyo de personal de Serenazgo, dejó un asaltante abatido y otro detenido en Villa El Salvador.

Según RPP, el operativo comenzó en la avenida Mateo Pumacahua, luego de que las cámaras con inteligencia artificial identificaran el desplazamiento de un automóvil negro con requisitoria vigente por un robo ocurrido el 9 de julio.

Los sospechosos intentaron escapar al advertir la presencia de los agentes. Su huida por las avenidas El Sol y Revolución desencadenó una persecución en la que también participaron unidades municipales.

La persecución derivó en un enfrentamiento armado que dejó un sereno herido y daños en patrullas municipales por impactos de bala. El comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arriola, ofreció detalles del operativo que culminó con un delincuente abatido.

“Al ingresar la placa del vehículo intervenido arroja que tiene un requerimiento por robo, o sea, tiene una anotación por delito contra el patrimonio. Al haber resistencia y, más bien, fuga, se inicia una persecución (/...) Se suma también un vehículo de Serenazgo y se produce un enfrentamiento armado en la que los delincuentes disparan contra los miembros de la Policía Nacional del Perú y del Serenazgo, hiriendo a un sereno, y es ahí donde se produce el abatimiento de Johnny García Hernández de 26 años“, indicó.

Según información oficial, García Hernández registraba un amplio historial delictivo, con antecedentes por robo agravado correspondientes a los años 2022, 2023 y 2026.

El asaltante capturado fue identificado como Mario Cosnilla Sulca, de 40 años. De acuerdo con la información policial, presentaba una requisitoria vigente por omisión a la asistencia familiar, había estado recluido anteriormente en un penal y registraba antecedentes por asalto y robo de vehículos en mayo de este año.