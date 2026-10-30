La infraestructura de contingencia del Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Sur (IREN Sur) registra un avance superior al 70% y se prevé que los trabajos físicos concluyan en diciembre de este año. Sin embargo, antes de su puesta en funcionamiento, las instalaciones serán sometidas a pruebas para comprobar su capacidad de respuesta ante posibles inundaciones por las lluvias asociadas al fenómeno El Niño.

Wilber Hinojosa, director de Infraestructura de la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), informó que ya se culminó la estructura de la edificación y que el 30% restante comprende la instalación de los sistemas eléctricos y mecánicos, además de los acabados.

Para acelerar los trabajos se implementaron tres turnos de jornada, incluido uno nocturno que comienza a las 8:30 p. m. y termina a las 5:00 a. m. El proyecto cuenta con 600 trabajadores, de los cuales 450 son obreros.

Uno de los aspectos que se busca asegurar es la protección de los ambientes ante posibles lluvias intensas, por el fenómeno El Niño. Para ello, se adquirieron bombas que permitirán atender eventuales inundaciones. Además, en noviembre se realizarán pruebas en coordinación con la contratista Riga, mediante la simulación de una inundación para evaluar la respuesta.

Hinojosa señaló que la culminación de la infraestructura física está prevista para diciembre. Posteriormente, se iniciará la marcha blanca, etapa en la que se trasladarán los materiales, equipos médicos, personal de salud y pacientes a los nuevos ambientes. La proyección es que las atenciones comiencen en estas instalaciones desde enero de 2027.

Mientras tanto, también se inició la construcción de la nueva infraestructura principal del IREN Sur. Los trabajos comenzaron hace algunas semanas en el bloque C, donde se proyecta una edificación de ocho niveles que albergará, entre otros servicios, los consultorios del establecimiento.