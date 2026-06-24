La construcción de la represa Casa Grande, ubicada en el distrito de Yura, comenzará el próximo 30 de noviembre, según anunció hoy el gobernador regional de Arequipa, Rohel Sánchez, durante la ceremonia por el Día del Campesino en el campo ferial Cerro Juli. El proyecto costará aproximadamente 102,3 millones de soles.

La autoridad regional explicó que el expediente técnico fue elaborado en un periodo superior a un año por el sector privado. El financiamiento de la obra estará a cargo de las empresas Yura, Leche Gloria y La Tinka, que participarán mediante el mecanismo de Obras por Impuestos.

De acuerdo con el Gobierno Regional, la infraestructura permitirá asegurar el abastecimiento de agua para 33 mil personas, entre los pobladores del Cono Norte de Arequipa los agricultores de la cuenca Yura-Yuramayo.

Durante su intervención, Sánchez reconoció la importancia de continuar impulsando la agricultura familiar como una estrategia para fortalecer la seguridad alimentaria en la región. Asimismo, indicó que es necesario mantener las inversiones en infraestructura hidráulica y otros proyectos orientados al desarrollo del sector agrario.

Pese a las expectativas sobre otros proyectos de represamiento, el gobernador no se pronunció sobre el estado o la futura ejecución de la represa de Yanapuquio para garantizar el agua en el Valle de Tambo, pese a la necesidad.

Cabe precisar que la región Arequipa cuenta con 107 comunidades campesinas reconocidas, de acuerdo con la Subgerencia de Comunidades Campesinas del Gobierno Regional. Estas organizaciones cumplen un papel importante en la producción agrícola y la gestión de los recursos naturales en distintas provincias de la región.

Sin embargo, Arequipa cuenta con agricultores a lo largo del valle costero, quienes no se encuentran en el padrón de comunidades campesinas.