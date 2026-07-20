Un terremoto de gran magnitud como el ocurrido en Venezuela vuelve a poner en debate la preparación de Arequipa frente a un evento similar. Especialistas coinciden en que el mayor riesgo no está solo en el movimiento sísmico, sino en la vulnerabilidad de muchas edificaciones y en la limitada cultura de prevención.

Uno de los principales problemas identificados es el estado de las construcciones. El subgerente de Gestión de Riesgos de la Municipalidad Distrital de Yura, Mauricio Gómez Escobedo, estimó que apenas el 20% de las viviendas de la provincia fueron edificadas bajo la norma técnica, mientras que el 80% restante no habría sido construido siguiendo esos estándares.

Gómez explicó que el crecimiento urbano impulsó la construcción de viviendas de tres, cuatro e incluso cinco pisos sobre cimentaciones diseñadas para soportar uno o dos niveles. Además, advirtió que, ante un sismo de magnitud superior a 8, numerosas edificaciones podrían colapsar y dejar personas atrapadas entre los escombros.

En el caso de Yura, indicó que alrededor del 60% de las viviendas son precarias y están construidas con bloquetas y techos ligeros. Aunque estos materiales podrían reducir el riesgo de aplastamiento, ello no reemplaza la necesidad de fortalecer la prevención y la preparación de las familias.

RESPONSABILIDAD DE LOS POBLADORES

Frente a este escenario, el subgerente de Gestión de Riesgos de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA), José Barrezueta Reyes, sostuvo que toda la población debe prepararse para responder ante un terremoto de gran magnitud y remarcó que la responsabilidad no recae únicamente en las autoridades, sino también en cada ciudadano.

Barrezueta exhortó a que todas las familias deben contar con un plan de emergencia, que defina la ruta de evacuación y mantengan lista una mochila de emergencia. Asimismo, consideró necesario ampliar las capacitaciones dirigidas a brigadas y organizaciones vecinales para fortalecer la capacidad de respuesta.

El funcionario también advirtió que toda la provincia está expuesta al riesgo sísmico y que ningún distrito puede considerarse libre de esa amenaza. Por ello, insistió en que instituciones públicas, privadas y ciudadanía deben asumir medidas preventivas de manera conjunta.

CONSTRUCCIONES NO SOPORTARÁN LOS TEMBLORES

De otro lado, el presidente ejecutivo del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera, resumió que el verdadero peligro está en las construcciones que no soportan la intensidad del movimiento sísmico y recordó que procesos de ruptura similares a los registrados en Venezuela también ocurrieron durante los terremotos de Arequipa de 2001 y Pisco de 2007. “Los sismos solo sacuden el suelo”.

Tavera también explicó que el colapso de una edificación depende de factores como la calidad de la construcción, el tipo de suelo, la antigüedad del inmueble y las deficiencias estructurales. Estos factores pueden presentarse en cualquier ciudad donde exista un crecimiento urbano desordenado.

El titular del IGP también descartó que actualmente sea posible predecir la fecha exacta de un gran terremoto. En cambio, recomendó revisar las condiciones de las viviendas, conocer sobre qué tipo de suelo fueron construidas y participar de forma constante en simulacros.