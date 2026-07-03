La urgente necesidad por cortar el contagio del sarampión no se condice con la respuesta de los padres de familia, ya que mientras se intenta ampliar la cobertura de inmunización en Arequipa, menos de la mitad de los progenitores autoriza la vacunación de sus hijos, dificultando el trabajo, pues obliga a repetir coordinaciones, reprogramar visitas y retrasar el barrido programado en los colegios.

CAMBIO DE ESTRATEGIA

Giovanna Valdivia, jefa de Inmunizaciones de la Gerencia Regional de Salud de Arequipa, explicó que el nuevo escenario epidemiológico exige acelerar la vacunación. La región se encuentra en una etapa de transmisión comunitaria, lo que significa que ya no siempre es posible identificar dónde ni de quién se produjo el contagio.

Frente a ello, la estrategia dejó de concentrarse únicamente en quienes tenían dosis pendientes. La disposición actual es realizar un barrido y vacunar a toda la población desde los 6 meses a los 29 años, la vacunación avanza con rapidez en universidades e institutos, donde los jóvenes mayores de 18 años pueden decidir directamente si reciben la dosis. Pero en los colegios no ocurre lo mismo, ya que los documentos de autorización que se distribuyen suelen retornar firmados por menos del 50 %.

Valdivia aclaró que la demora no necesariamente representa un rechazo a la vacuna. También responde al proceso de coordinación, a la reciente ampliación de los grupos de edad.

Hasta la fecha, suman a 39 los contagios de sarampión en Arequipa. Más de 32 mil dosis se han aplicado desde la detección del primer caso de sarampión en Arequipa, se aplican vacunas SR (Sarampión -Rubeola).