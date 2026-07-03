Comuneros de la zona andina de Tacna decidieron dar una tregua y levantar la obstrucción a la bocatoma de Ite, en Tacna, desde donde se suministra 150 litros de agua por segundo a la ciudad de Ilo, Moquegua.

La medida la adoptaron luego de que el Congreso de la República aceptó impulsar el debate de la Autógrafa el Proyecto de Ley 11658, que fija los límites territoriales entre las provincias de Jorge Basadre y Candrave, la cual es rechazada por los autoridades y pobladores de Moquegua.

Protestas por proyecto de ley

Los comuneros mantienen el apoyo a dicho proyecto de ley afirmando que solo define límites internos de Tacna, pero para los representantes de Moquegua afecta su territorio.

El pasado miércoles por la tarde los comuneros cerraron la compuerta con piedra y cemento bloqueando el paso del agua en represalia por haber bloqueado el puente Montalvo en la Panamericana Sur presionado al presidente José María Balcázar a observar el proyecto de ley.

Advierten comisión de delito

El alcalde de Ilo Hugo Tapia Garay así como la gobernadora de regional de Moquegua Gilia Gutiérrez Ayala habían advertido que se estaba cometiendo el delito de atentado contra los servicios públicos al bloquear el paso de un recurso público y vital para la comunidad ileña.