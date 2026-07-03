Nueve organizaciones políticas solicitaron inscribir a sus candidatos para la Municipalidad Provincial de Huancayo, pero ninguna logró superar la primera evaluación del Jurado Electoral Especial (JEE). Es más, de acuerdo con la plataforma institucional del Jurado Nacional de Elecciones, de las 9 listas, una fue declarada improcedente y 8 ​​​​​​inadmisibles por lo que debían subsanar las observaciones formuladas.

La única lista declarada improcedente corresponde a Primero la Gente – Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso, que postula a Albino Aguirre Pacheco a la alcaldía provincial. El JEE determinó que la solicitud fue presentada de manera incompleta al omitirse a 16 candidatos a regidores, incumpliendo el requisito de presentar una lista completa, por lo que no fue admitida a trámite.

Evaluadas

En tanto, las candidaturas de Angello Alberto Ocampo Gutiérrez (Acción Popular), Julio César de la Rosa Luján (Alianza para el Progreso), Wilmer Isac Canales Ascona (Frepap), Jorge James Pérez Rosas (Perú Primero), Paulo César Beltrán Ponce (Progresemos), Emerson Nolasco Delgado (Podemos Perú), Rony Paolo Vejarano Pérez (Batalla Perú) y Ronald Omar Venero Arango (Renovación Popular Perú) fueron declaradas inadmisibles por observaciones que, en su mayoría, están relacionadas con la falta de licencias sin goce de haber de candidatos a la alcaldía y regidores que laboran en entidades públicas, problemas para acreditar el tiempo mínimo de domicilio, errores u omisiones en declaraciones juradas y documentos de inscripción, así como pagos pendientes de tasas electorales y observaciones sobre afiliaciones políticas.

Admitidas

De las ocho listas que fueron declaradas inadmisibles por el JEE, seis ya habrían logrado su admisión, luego de presentar la subsanación de las observaciones formuladas por el organismo electoral.

Entre ellas figurarían las candidaturas de Acción Popular, Batalla Perú, Frepap, Perú Primero, Progresemos y Renovación Popular. Mientras el proceso de calificación continúa con las listas de Podemos Perú y Alianza para el Progreso como “inadmisibles”.